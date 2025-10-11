Concert et repas à Cuzac Cuzac

place de l’église Cuzac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-18

2025-10-11

Le comité des fêtes de Cuzac vous convie à un repas concert avec le groupe « La Deryves » et le chanteur guitariste « Hey’yo » !
venez nombreux !
place de l’église Cuzac 46270 Lot Occitanie +33 6 23 47 60 12 

English :

Cuzac’s Comité des fêtes invites you to a concert-meal with the group « La Deryves » and singer-guitarist « Hey’yo »!
come one, come all!

German :

Das Festkomitee von Cuzac lädt Sie zu einem Essenskonzert mit der Gruppe « La Deryves » und dem Sänger und Gitarristen « Hey’yo » ein!
kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il Comitato del Festival di Cuzac vi invita a un pasto e a un concerto con il gruppo « La Deryves » e il cantante-chitarrista « Hey’yo »!
venite tutti!

Espanol :

El Comité de Fiestas de Cuzac te invita a una comida y un concierto con el grupo « La Deryves » y el cantante y guitarrista « Hey’yo »
¡Venga uno, vengan todos!

