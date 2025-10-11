Concert et repas à Cuzac Cuzac
Concert et repas à Cuzac Cuzac samedi 11 octobre 2025.
Concert et repas à Cuzac
place de l’église Cuzac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-11
Le comité des fêtes de Cuzac vous convie à un repas concert avec le groupe « La Deryves » et le chanteur guitariste « Hey’yo » !
venez nombreux !
Le comité des fêtes de Cuzac vous convie à un repas concert avec le groupe « La Deryves » et le chanteur guitariste « Hey’yo » !
venez nombreux ! .
place de l’église Cuzac 46270 Lot Occitanie +33 6 23 47 60 12
English :
Cuzac’s Comité des fêtes invites you to a concert-meal with the group « La Deryves » and singer-guitarist « Hey’yo »!
come one, come all!
German :
Das Festkomitee von Cuzac lädt Sie zu einem Essenskonzert mit der Gruppe « La Deryves » und dem Sänger und Gitarristen « Hey’yo » ein!
kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Il Comitato del Festival di Cuzac vi invita a un pasto e a un concerto con il gruppo « La Deryves » e il cantante-chitarrista « Hey’yo »!
venite tutti!
Espanol :
El Comité de Fiestas de Cuzac te invita a una comida y un concierto con el grupo « La Deryves » y el cantante y guitarrista « Hey’yo »
¡Venga uno, vengan todos!
L’événement Concert et repas à Cuzac Cuzac a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Lacapelle Marival