Soirée repas et concert à partir de 19h aux Ateliers du Geste.

L’esprit des lieux

Nicklaus Rohrbach / Grégoire Terrier / Alexis Bossard

Duo musical où la musique se mêle à des interviews réalisées en Corse et en Puisaye de la druide au forgeron, du sourcier au rebouteux en passant par les pensées d’Hubert Reeves et Corinne Sombrun, le groupe questionne notre rapport à la nature et à notre spiritualité.

Trois artistes musiciens partent intervieweurs des habitants•es de deux endroits sur leur rapport à l’eau, à la terre, à l’air et au feu. Les récits et les voix des habitants diffusés sur scène, se mêlent aux mélodies et aux improvisations du piano, de la guitare et de la batterie.

Questionner les habitants sur les éléments c’est interroger à la fois notre rapport à l’écologie, à l’artisanat et à la science tout autant que notre rapport à la poésie et à la magie de la vie. À la frontière entre le monde visible et invisible.

Repas (détail à venir)

Sur réservation auprès de Marianne 06 59 44 61 05

> envoyer le nombre de repas souhaités ainsi que votre prénom et la date

Horaires

19h ouverture des portes

19h30 repas (détail à venir)

21h00 spectacle

Tarifs concert 8/10/12€ (prix mini/juste/solidaire conseillé)

Repas plat + dessert à 10€

Bar des ADG ouvert consommation après adhésion à prix libre aux ADG .

Grand-Mas

Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 6 59 44 61 05 ateliersdugeste@herbesfolles.org

English :

Evening meal and concert from 7pm at Ateliers du Geste.

German :

Abendliches Essen und Konzert ab 19 Uhr in den Ateliers du Geste.

Italiano :

Cena e concerto dalle 19.00 presso gli Ateliers du Geste.

Espanol :

Cena y concierto a partir de las 19.00 h en Ateliers du Geste.

