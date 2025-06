Concert et repas aux ADG – Mouret 28 juin 2025 07:00

Aveyron

Concert et repas aux ADG Grand-Mas Mouret Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Soirée repas et concert à partir de 19h aux Ateliers du Geste.

Les moyens du bord

Ecriture et mise en scène de Stéphane Filloque

Artistes Valérie Gelac et Pierre-Damien Cepas

spectacle de rue domestique,

à partir de 6 ans 50 minutes, en extérieur.

Ils sont tous les 2 apiculteurs et allaient réaliser leur rêve, une maison dans la nature pour eux et les abeilles. Des arrhes, un premier voyage pour visiter, mais une fois sur place, il n’y a rien à vendre !

Sans argent, loin de chez eux, ils ont une idée ! Ayant déjà vu des spectacles de rue, ils vont créer des numéros avec ce qu’ils ont sous la main, un cirque domestique et ménager qu’ils appelleront Les moyens du bord .

C’est idiot, dangereux, poétique, maladroit, mais c’est avec conviction qu’ils donneront le meilleur pour ne pas se retrouver à la ru(ch)e.

Repas à 10€

Burger indien végétarien + frites

Tiramisu aux fruits rouges

Sur réservation auprès de Marianne 06 59 44 61 05

> envoyer le nombre de repas souhaités ainsi que votre prénom et la date

✹✹✹

Horaires

19h ouverture des portes

19h30 repas (burger indien végé + tiramisu fruits rouges)

21h30 spectacle

Repas plat + dessert à 10€

Tarifs spectacle 8/10/12€ (prix mini/juste/solidaire conseillé)

Bar des ADG ouvert consommation après adhésion à prix libre aux ADG .

Grand-Mas

Mouret 12330 Aveyron Occitanie

English :

Evening meal and concert from 7pm at Ateliers du Geste.

German :

Abendliches Essen und Konzert ab 19 Uhr in den Ateliers du Geste.

Italiano :

Cena e concerto dalle 19.00 presso gli Ateliers du Geste.

Espanol :

Cena y concierto a partir de las 19.00 h en Ateliers du Geste.

