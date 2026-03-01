Concert et repas Irlandais Saint Patrick au BDS Bar des sports Carantec

Concert et repas Irlandais Saint Patrick au BDS

Bar des sports 6 Pl. de la Libération, Carantec Finistère

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Concert irlandais du groupe Sáimhin Só au BDS avec un repas spéciale irlandais

Sáimhin Só est un groupe irlandais composé de 5 musiciens et d’un chanteur, spécialisés dans la musique traditionnelle irlandaise. Leur formation fait appel aux instruments suivants violon, flûte, accordéon, concertina, tin whistle et mandoline.

Ils viennent de Naas, comté de Kildare, près de Dublin. Cette année, ils seront accompagnés de Richard, chanteur folk et joueur de bouzouki. Le groupe s’inscrit dans une tradition celtique vieille de 250 ans.

Ce n’est pas un concert au sens formel, mais plutôt ce qu’en Irlande on appelle une trad session, c’est-à-dire une rencontre où la musique circule librement entre les générations. Les morceaux s’enchaînent en sets (plusieurs airs joués d’affilée). Un vétéran peut lancer une mélodie transmise par son grand-père. A côté de lui, un jeune apporte une variation joyeuse, plus rapide ou plus audacieuse. L’énergie monte progressivement.

Ce sera une rencontre chaleureuse et vivante avec le public.

LE PROGRAMME

-Pour cette soirée, le BDS vous propose un repas irlandais (28€) dès 19h

Réservation sur place (7-8 mars)

-Contacts 06 61 79 47 61 (Murielle) ou 07 89 59 69 09 (Gérard). .

Bar des sports 6 Pl. de la Libération, Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 61 79 47 61

