Concert et restitution artistique avec Shadéblauck La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Concert et restitution artistique avec Shadéblauck Samedi 25 octobre, 19h00 La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25T19:00:00 – 2025-10-25T20:30:00

Fin : 2025-10-25T19:00:00 – 2025-10-25T20:30:00

Le centre socioculturel de la Halvêque vous invite à une soirée musicale et artistique unique avec Shadéblauck, artiste aux multiples facettes. Le 25 octobre à 19h, elle présentera son concert, mêlant poésie, engagement et énergie scénique.

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de venir découvrir la restitution du stage artistique qu’elle a mené avec les habitants du quartier de la Halvêque !

La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

