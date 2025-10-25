Concert et restitution artistique avec Shadéblauck Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Concert et restitution artistique avec Shadéblauck Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Jeune Public, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Le centre socioculturel de la Halvêque vous invite à une soirée musicale et artistique unique avec Shadéblauck, artiste aux multiples facettes. Le 25 octobre à 19h, elle présentera son concert, mêlant poésie, engagement et énergie scénique.Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de venir découvrir la restitution du stage artistique qu’elle a mené avec les habitants du quartier de la Halvêque !

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr