Concert et Scène ouverte

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

A partir de 20h.Vous êtes musiciens, chanteurs ou juste amateurs de musique, cette soirée est pour vous. Au programme, quelques prestations d’élèves et ensuite une scène ouverte où vous pourrez venir exercer vos talents seul sur scène où en compagnie d’autres musiciens. Venez avec vos instruments et votre bonne humeur.

Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place. .

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 30 13

L’événement Concert et Scène ouverte Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2025-11-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE