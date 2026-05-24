Concert et soirée dansante les Rosystars invite East Floyd Dossenheim-sur-Zinsel
Concert et soirée dansante les Rosystars invite East Floyd Dossenheim-sur-Zinsel vendredi 12 juin 2026.
Dossenheim-sur-Zinsel
Concert et soirée dansante les Rosystars invite East Floyd
rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Deux Ambiances pour une soirée, un concert de EAST FLOYD a Tribute to Pink Floyd suivi d’un Bal des ROSYSTARS.
ROSYSTARS invite East Floyd a Tribute To Pink Floyd Show
Deux Ambiances pour une Soirée
– Concert EAST FLOYD de 20h à 21h30
– Bal ROSYSTARS à partir de 21h30
Buvette et petite restauration sur place
Ouverture des portes à 19h
Billetterie en ligne .
rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 03 35 32
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English :
Two Ambiances for one evening, a concert by EAST FLOYD a Tribute to Pink Floyd followed by a Ball by the ROSYSTARS.
L’événement Concert et soirée dansante les Rosystars invite East Floyd Dossenheim-sur-Zinsel a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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