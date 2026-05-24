Dossenheim-sur-Zinsel

Concert et soirée dansante les Rosystars invite East Floyd

rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Deux Ambiances pour une soirée, un concert de EAST FLOYD a Tribute to Pink Floyd suivi d’un Bal des ROSYSTARS.

ROSYSTARS invite East Floyd a Tribute To Pink Floyd Show

Deux Ambiances pour une Soirée

– Concert EAST FLOYD de 20h à 21h30

– Bal ROSYSTARS à partir de 21h30

Buvette et petite restauration sur place

Ouverture des portes à 19h

Billetterie en ligne .

rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 03 35 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two Ambiances for one evening, a concert by EAST FLOYD a Tribute to Pink Floyd followed by a Ball by the ROSYSTARS.

L’événement Concert et soirée dansante les Rosystars invite East Floyd Dossenheim-sur-Zinsel a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre