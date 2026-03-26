Concert et soirée festive Salle des fêtes Larnaud
Concert et soirée festive Salle des fêtes Larnaud vendredi 12 juin 2026.
Concert et soirée festive
Salle des fêtes Place Eugène Forest Larnaud Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Soirée festive dans le jardin de la salle des fête concert en plein air, foodtruck Le Gone Truck, et buvette tenue par l’association H2C de Larnaud.
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.
Ouvert à tous, entrée gratuite et concert au chapeau .
Salle des fêtes Place Eugène Forest Larnaud 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 78 55 h2c.association@gmail.com
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English : Concert et soirée festive
L’événement Concert et soirée festive Larnaud a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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