Concert et soirée festive Salle des fêtes Larnaud

Concert et soirée festive

Salle des fêtes Place Eugène Forest Larnaud Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Soirée festive dans le jardin de la salle des fête concert en plein air, foodtruck Le Gone Truck, et buvette tenue par l’association H2C de Larnaud.

Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

Ouvert à tous, entrée gratuite et concert au chapeau .

Salle des fêtes Place Eugène Forest Larnaud 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 78 55 h2c.association@gmail.com

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English : Concert et soirée festive

L’événement Concert et soirée festive Larnaud a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu