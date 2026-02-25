Concert et soirée soupes Argenton-sur-Creuse

Concert et soirée soupes

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Concert et soirée soupe à la bibliothèque d’Argenton sur Creuse.

Concert par le Groupe Walnut Groove, chansons folk country, ballades…suivi d’une dégustation de soupe. .

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 87 58 12

