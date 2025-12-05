Concert et Sonnailles Saint-Aquilin
Concert et Sonnailles Saint-Aquilin samedi 20 décembre 2025.
Concert et Sonnailles
Eglise Saint-Aquilin Dordogne
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
– 19h concert de la chorale L’Echappée
– 20h-20h15, en l’église selon la tradition, chaque soir à la nuit tombée, petits et grands se relaient pour tirer sur les cordes afin d’appeler Noël par la voix des cloches Marie, Charlotte et Saint Eutrope
Ouvert à tous.
Paroisse St-Pierre St-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66 .
Eglise Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66
English :
– 7pm: concert by the L’Echappée choir
– 8pm-8.15pm, in the church: bell ringing
Open to all.
Parish St-Pierre St-Paul des rives de l?Isle 05 53 54 11 66
