Concert et Sonnailles

Eglise Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

– 19h concert de la chorale L’Echappée

– 20h-20h15, en l’église sonnailles

Ouvert à tous.

Paroisse St-Pierre St-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66

– 19h concert de la chorale L’Echappée

– 20h-20h15, en l’église selon la tradition, chaque soir à la nuit tombée, petits et grands se relaient pour tirer sur les cordes afin d’appeler Noël par la voix des cloches Marie, Charlotte et Saint Eutrope

Ouvert à tous.

Paroisse St-Pierre St-Paul des rives de l’Isle 05 53 54 11 66 .

Eglise Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 11 66

English :

– 7pm: concert by the L’Echappée choir

– 8pm-8.15pm, in the church: bell ringing

Open to all.

Parish St-Pierre St-Paul des rives de l?Isle 05 53 54 11 66

L’événement Concert et Sonnailles Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-12-03 par Vallée de l’Isle en Périgord