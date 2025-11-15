Concert et soupes bessaytoises

Eglise Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Pour fêter, comme il se doit, Saint Martin, la dynamique équipe de l’Association les Amis de Saint Martin s’affaire aux préparatifs.

.

Eglise Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 37 32 03

English :

To celebrate Saint Martin in style, the dynamic team of the Association Les Amis de Saint Martin is busy with the preparations.

German :

Um den Heiligen Martin gebührend zu feiern, ist das dynamische Team des Vereins Les Amis de Saint Martin mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Italiano :

Per celebrare il giorno di San Martino in grande stile, il dinamico team dell’Associazione Les Amis de Saint Martin è impegnato nei preparativi.

Espanol :

Para celebrar la fiesta de San Martín por todo lo alto, el dinámico equipo de la Asociación Les Amis de Saint Martin se afana en los preparativos.

L’événement Concert et soupes bessaytoises Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région