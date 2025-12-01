Concert et spectacle de patinage Gala de la Saint-Sylvestre Colmar

Concert et spectacle de patinage Gala de la Saint-Sylvestre

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-31 17:00:00

fin : 2025-12-31 19:00:00

2025-12-31

Musique et danse sur la glace !

Véritable institution colmarienne, ce gala de fin d’année est animé par l’Harmonie Colmarienne. Sur la glace, les élèves patineurs proposeront un show à la hauteur de l’événement !

Événement organisé par la Ville de Colmar avec l’Harmonie Colmarienne et le Club d’Enseignement du Patinage Artistique de Colmar en partenariat avec l’Association pour la Promotion des Sports de glace.

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoire.colmar.fr

English :

Music and dance on the ice!

