Concert et spectacle Rose Movie rue Audebert Rochefort
Concert et spectacle Rose Movie rue Audebert Rochefort vendredi 14 novembre 2025.
Concert et spectacle Rose Movie
rue Audebert Médiathèque Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Spectacle « Rose Movie ».
.
rue Audebert Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
English : Concert and show: Rose Movie
Show « Rose Movie ».
German : Konzert und Show: Rose Movie
Show „Rose Movie“.
Italiano :
Spettacolo « Rose Movie ».
Espanol :
Espectáculo « Rose Movie ».
L’événement Concert et spectacle Rose Movie Rochefort a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan