Concert et spectacle suivie d’une dégustation Borret e castanhas Arsague
Concert et spectacle suivie d’une dégustation Borret e castanhas Arsague dimanche 19 octobre 2025.
Concert et spectacle suivie d’une dégustation Borret e castanhas
salle des fêtes Arsague Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
ATAU ATAU qui est la section gascon du FAPI des Luys, propose une aprés-midi de détente concert spectacle Des Tai Cosi d’Escos avec l’Arrosa E Lo Cardon (64).
Ensuite, castanhas e borret (chataîgnes et bourret) seront à disposition des spectateurs gourmands!
Ouvert à tous Entrée libre participation .
salle des fêtes Arsague 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 45 18
English : Concert et spectacle suivie d’une dégustation Borret e castanhas
German : Concert et spectacle suivie d’une dégustation Borret e castanhas
Italiano :
Espanol : Concert et spectacle suivie d’une dégustation Borret e castanhas
L’événement Concert et spectacle suivie d’une dégustation Borret e castanhas Arsague a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Amou