Concert et spectacle suivie d’une dégustation Borret e castanhas Arsague

salle des fêtes Arsague Landes

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

ATAU ATAU qui est la section gascon du FAPI des Luys, propose une aprés-midi de détente concert spectacle Des Tai Cosi d’Escos avec l’Arrosa E Lo Cardon (64).

Ensuite, castanhas e borret (chataîgnes et bourret) seront à disposition des spectateurs gourmands!

Ouvert à tous Entrée libre participation .

salle des fêtes Arsague 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 45 18

