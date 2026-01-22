Concert et Théâtre Chorales Sainte Cécile Saint-Hippolyte
Concert et Théâtre Chorales Sainte Cécile
1 rue du parc Saint-Hippolyte Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-15 14:00:00
Une soirée musicale et théâtrale vous attend avec les chorales Sainte-Cécile et le Théâtre alsacien de Scherwiller, autour de Armi Millionar .
Assistez au concert-théâtre des chorales Sainte-Cécile avec la participation du théâtre alsacien de Scherwiller dans Armi Millionar .
Buvette, pâtisseries et tombola .
1 rue du parc Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauvile-riquewihr.com
English :
An evening of music and theater awaits you, with the Sainte-Cécile choirs and the Théâtre alsacien de Scherwiller, performing Armi Millionar .
