Collorec

Concert et vide grenier

Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Retrouvez les estivales du Marché des Marguerites au plan d’eau à Collorec tous les vendredis

> Concert: Halby’s Brothers et vide grenier: celtic blues & country

Marché de producteurs bio tous les vendredis de 16h à 20h00 avec bar associatif, repas sur place, crêpes et food truck .

Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 6 71 42 98 95

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English :

L’événement Concert et vide grenier Collorec a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou