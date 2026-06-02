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Concert et vide grenier Collorec

Concert et vide grenier Collorec vendredi 7 août 2026.

Ville : 29530 Collorec

Département : Finistère

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Collorec

Concert et vide grenier

Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Retrouvez les estivales du Marché des Marguerites au plan d’eau à Collorec tous les vendredis

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Marché de producteurs bio tous les vendredis de 16h à 20h00 avec bar associatif, repas sur place, crêpes et food truck   .

Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 6 71 42 98 95 

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English :

L’événement Concert et vide grenier Collorec a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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