concert et vin chaud Carantec

concert et vin chaud

Place de la République Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 17:30:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

En famille ou entre amis

Pour terminer l’année dans une ambiance conviviale, l’Association La Petite place derrière l’église vous concocte un après-midi festif ! Vin chaud & orchestre sur la place de la République à partir de 17h30 le vendredi 26 décembre. Cette année tapis rouge pour le trio de musiciens voix, guitare et contrebasse: Dany Quentel, Hervé le Grignou et Bertrand Seynat.

Venez vous réchauffer avec nous ! .

Place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 33 00

English :

