concert et vin chaud Carantec
concert et vin chaud Carantec vendredi 26 décembre 2025.
concert et vin chaud
Place de la République Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 17:30:00
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
En famille ou entre amis
Pour terminer l’année dans une ambiance conviviale, l’Association La Petite place derrière l’église vous concocte un après-midi festif ! Vin chaud & orchestre sur la place de la République à partir de 17h30 le vendredi 26 décembre. Cette année tapis rouge pour le trio de musiciens voix, guitare et contrebasse: Dany Quentel, Hervé le Grignou et Bertrand Seynat.
Venez vous réchauffer avec nous ! .
Place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 33 00
English :
L’événement concert et vin chaud Carantec a été mis à jour le 2025-12-02 par OT BAIE DE MORLAIX