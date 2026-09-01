Concert et visites patrimoniales Place Royale Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert et visites patrimoniales

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du Patrimoine à Lescar ! Inauguration des réfections de la toiture.

• Exposition photos Cathédrale « autour du chantier de la toiture ».

• Musée ouvert de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

• Visites guidées : Cathédrale 13h30 – 14h30 – 15h30 (durée 45 minutes).

Visite des petits coins secrets ( nombre de places très limitées, sur inscription à l’entrée ) : départ toutes les 30 minutes de 14h à 16h.

• 14h00 : répétition du concert ouverte au public : Messe en ut mineur KV427

• 19h30 (1h) : Diffusion en plein air sur grand écran au belvédère du concert concert Messe en ut mineur KV427 de Wolfgang Amadeus Mozart

• 22h00 : feu d’artifice sur la plaine des remparts

– Navettes pour parkings. restauration et buvette – .

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 06 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert et visites patrimoniales

L’événement Concert et visites patrimoniales Lescar a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau