Concert et visites patrimoniales Place Royale Lescar
dimanche 20 septembre 2026 · Place Royale · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Concert et visites patrimoniales
Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le week-end du Patrimoine à Lescar ! Inauguration des réfections de la toiture.
• Exposition photos Cathédrale « autour du chantier de la toiture »
• Musée ouvert de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
• Visites guidées : Visite guidée de la Cathédrale 13h30 – 14h30 – 15h30 (durée 45 minutes).
Visite des petits coins secrets (Attention nombre de place très limitées, sur inscription sur place à l’entrée de la cathédrale) : un départ toutes les 30 minutes de 14h à 16h. Visite et démonstration de l’orgue par petits groupes de 14h à 18h.
• 16h00 : Concert du Big band de la Cité des Arts Place Royale.
– restauration et buvette – .
Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 06 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert et visites patrimoniales
L’événement Concert et visites patrimoniales Lescar a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
À voir aussi à Lescar (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite Ferme Aquaponique Eauzons Lescar 16 septembre 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 18 septembre 2026
- Concert et visites patrimoniales Place Royale Lescar 19 septembre 2026
- Visite guidée : Notre-Dame de l’Assomption, Cité historique de Lescar, Lescar 19 septembre 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 19 septembre 2026