Concert et visites patrimoniales Place Royale Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert et visites patrimoniales

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le week-end du Patrimoine à Lescar ! Inauguration des réfections de la toiture.

• Exposition photos Cathédrale « autour du chantier de la toiture »

• Musée ouvert de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

• Visites guidées : Visite guidée de la Cathédrale 13h30 – 14h30 – 15h30 (durée 45 minutes).

Visite des petits coins secrets (Attention nombre de place très limitées, sur inscription sur place à l’entrée de la cathédrale) : un départ toutes les 30 minutes de 14h à 16h. Visite et démonstration de l’orgue par petits groupes de 14h à 18h.

• 16h00 : Concert du Big band de la Cité des Arts Place Royale.

– restauration et buvette – .

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 06 18

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English : Concert et visites patrimoniales

L’événement Concert et visites patrimoniales Lescar a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau