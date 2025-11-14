Concert étape de la restauration de l’orgue Bach au temple Temple protestant Saintes

Concert étape de la restauration de l’orgue Bach au temple

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

Pour cette occasion, les élèves de la classe d’orgue, avec les musiciens Cédric Burgelin, Antonio Caci, vous proposent un concert. Moment de convivialité à la fin du concert.

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr

English :

To mark the occasion, students from the organ class, along with musicians Cédric Burgelin and Antonio Caci, will be giving a concert. A moment of conviviality at the end of the concert.

German :

Zu diesem Anlass bieten die Schülerinnen und Schüler der Orgelklasse zusammen mit den Musikern Cédric Burgelin, Antonio Caci ein Konzert an. Geselliger Moment am Ende des Konzerts.

Italiano :

Per l’occasione, gli allievi della classe di organo, con i musicisti Cédric Burgelin e Antonio Caci, terranno un concerto. Al termine del concerto ci sarà un momento di convivialità.

Espanol :

Para celebrar la ocasión, los alumnos de la clase de órgano, con los músicos Cédric Burgelin y Antonio Caci, ofrecerán un concierto. Al final del concierto habrá un momento de convivencia.

