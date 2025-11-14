Concert étape de la restauration de l’orgue Bach au temple Temple protestant Saintes
Concert étape de la restauration de l’orgue Bach au temple Temple protestant Saintes vendredi 14 novembre 2025.
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Pour cette occasion, les élèves de la classe d’orgue, avec les musiciens Cédric Burgelin, Antonio Caci, vous proposent un concert. Moment de convivialité à la fin du concert.
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr
English :
To mark the occasion, students from the organ class, along with musicians Cédric Burgelin and Antonio Caci, will be giving a concert. A moment of conviviality at the end of the concert.
German :
Zu diesem Anlass bieten die Schülerinnen und Schüler der Orgelklasse zusammen mit den Musikern Cédric Burgelin, Antonio Caci ein Konzert an. Geselliger Moment am Ende des Konzerts.
Italiano :
Per l’occasione, gli allievi della classe di organo, con i musicisti Cédric Burgelin e Antonio Caci, terranno un concerto. Al termine del concerto ci sarà un momento di convivialità.
Espanol :
Para celebrar la ocasión, los alumnos de la clase de órgano, con los músicos Cédric Burgelin y Antonio Caci, ofrecerán un concierto. Al final del concierto habrá un momento de convivencia.
