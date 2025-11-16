Concert Eternal Light, a requiem de Howard Goodall Eglise Notre Dame de Toutes Joies Nantes

Concert Eternal Light, a requiem de Howard Goodall Eglise Notre Dame de Toutes Joies Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 16:00 – 17:30

Gratuit : non Prévente : 13 €/10 €, gratuit – 10 ans. Sur place : 15 €/10 €, gratuit – 10 ans. Tout public

Œuvre chorale contemporaine créée à Londres en 2008, Eternal Light est un requiem pour les vivants.Une musique lumineuse qui mêle latin et poésie anglaise pour offrir consolation, paix et espérance.Il s’impose comme un voyage bouleversant vers la lumière éternelle.Vous pourrez également entendreFantasia on Christmas Carols pour chœur, soliste et orchestre, English Folk Songs pour orchestre seul de Ralph Vaughan Williams, Jerusalem pour chœur et orchestre de Hubert ParryLa Schola Cantorum de Nantes, avec l’Orchestre Symphonique de Saint-NazaireSolistes : Carole Boulanger : soprano, François Baud : ténor, Jean-Louis Serre : BassePiano : Laurence ChiffoleauDirection : Thierry Bréhu

Eglise Notre Dame de Toutes Joies Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://scholacantorumdenantes.jimdo.com