Concert — Eternal Mana : feardorian, Lauren Duffus, Proc Fiskal, Fausse Sceptique Badaboum Paris

BADABOUM

2 Rue des Taillandiers — 75011 Paris

FR: L’événement accepte les personnes de moins 18 ans, ainsi que les personnes de moins de 16 ans accompagnées d’un adulte avec une bonne protection auditive sous réserve de la présentation d’une carte d’identité au format physique. L’établissement se réserve le droit d’entrée.

Fête libre, inclusive et safe. Nous offrons un espace respectueux où chacun peut s’exprimer librement. Tout comportement discriminatoire (homophobie, transphobie, racisme, misogynie, etc.) entraînera l’exclusion et des poursuites.

EN: The event accepts people under the age of 18, as well as people under the age of 16 accompanied by an adult with good hearing protection, subject to presentation of an identity card in physical format. The venue reserves the right of entry.

A free, inclusive and safe party. We offer a respectful space where everyone can express themselves freely. Any discriminatory behaviour (homophobia, transphobia, racism, misogyny, etc.) will result in exclusion and prosecution.

Jeudi 13 Novembre, de 19h30 à 23h30, concert Eternal Mana : feardorian, Lauren Duffus, Proc Fiskal, Fausse Sceptique

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h30 à 23h30

payant

Prix : 17,09 EUR

Tout public.

Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Etablissement polymorphe, le Badaboum n’est pas un bar à cocktail, ce n’est pas non plus un club ou une salle de concert, c’est encore moins une garçonnière cachée au premier étage… Car le Badaboum : c’est tout ça à la fois !Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (120m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (108.64m)

