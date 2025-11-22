Concert Être né quelque part Muttersholtz

Concert Être né quelque part Muttersholtz samedi 22 novembre 2025.

Concert Être né quelque part

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Une évocation musicale des villes du monde

Être né quelque part , le nouveau spectacle de Patch’voices se construit autour du chant de Maxime le Forestier. L’attachement à notre lieu de naissance est un sentiment étonnant. Alors de Vesoul à Waterloo, de Dublin à New York, de San Francisco à Leidenstadt, de Jérusalem à Bétlheem, de Paris à Montréal laissez vous porter par nos voix qui vous invitent à des éclairages, des regards, des évocations de ces villes ! 0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr

English :

A musical evocation of the world’s cities

German :

Eine musikalische Erinnerung an die Städte der Welt

Italiano :

Un’evocazione musicale delle città del mondo

Espanol :

Una evocación musical de las ciudades del mundo

L’événement Concert Être né quelque part Muttersholtz a été mis à jour le 2025-08-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme