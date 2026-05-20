Concert Étroussat
Concert Étroussat samedi 6 juin 2026.
Étroussat
Concert
Église Saint Georges Étroussat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’ensemble vocal Vocalia et la chorale Gan’A Capella, dirigés par Hervé Besson, unissent leurs voix pour un voyage musical varié et généreux mêlant variété française, chants du monde et répertoire classique.
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Église Saint Georges Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 22 10 01 chorale.gannat@gmail.com
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English :
The Vocalia vocal ensemble and the Gan’A Capella choir, directed by Hervé Besson, unite their voices for a varied and generous musical journey mixing French variety, world songs and classical repertoire.
L’événement Concert Étroussat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Val de Sioule