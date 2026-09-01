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AGENDA · Encausse-les-Thermes

CONCERT : EUGÉNIE BERROQ DUO Encausse-les-Thermes

vendredi 18 septembre 2026 · Encausse-les-Thermes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
CAFÉ LE POT AUX ROSES
Ville
31160 Encausse-les-Thermes
Département
Haute-Garonne
Tarif

Encausse-les-Thermes

CONCERT : EUGÉNIE BERROQ DUO

CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Septembre s’anime au Pot aux Roses !
Opérette – Lyrique – Humour

Un duo décalé et plein de fantaisie, quelque part entre opérette, chant lyrique et humour. Une proposition aussi musicale que théâtrale !   .

CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

September is coming alive at Le Pot aux Roses!

L’événement CONCERT : EUGÉNIE BERROQ DUO Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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