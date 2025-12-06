Concert EUNICE Le Chant des Orages Place Bujault Melle

Concert EUNICE Le Chant des Orages

Place Bujault Le Metullum Melle Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Samedi 6 décembre

à 21h

Le Metullum, place Bujault, Melle

Tout public

Payant · 8€/12€

Autour des textes et des mélodies de Marie Hesse, trois instrumentistes créent une pop tendre et fraîche, pleine de couleur et de vie. Claviers, voix, batterie et guitare se rencontrent dans un son singulier qui permet aussi bien d’écouter les paroles sensibles que de se laisser porter par la musique. Il y a dans les textes un langage personnel, à la poésie ingénue et féminine qui s’inscrit dans un héritage de chanson française. Les mots prennent leur source dans les intimités profondes et se transforment pour aller caresser ou bousculer l’humanité de l’autre. Eunice puise son inspiration à la croisée du sens, de la musicalité et de la sincérité, comme une rosée du matin à fouler du pied… .

Place Bujault Le Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 95 92 84 nat@larondedesjurons.org

