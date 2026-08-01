Concert Eurochestries Eglise Notre-Dame Bayon-sur-Gironde

Informations pratiques

Bayon-sur-Gironde

Concert Eurochestries

Eglise Notre-Dame 9 Route de la Mairie Bayon-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cette année encore AMBG organise un concert à Bayon en partenariat avec les Eurochestries. Il se tiendra le vendredi 7 août à 20H dans l’église Notre Dame de Bayon

Il s’agit d’un quintette de jeunes particulier venant d’Italie, de Pologne, de Roumanie et de France jouant avec des instruments différents flûte, piano, trombone, hautbois et violon.

En 2026 il n’y aura que 2 concerts , en Haute gironde , organisés en partenariat avec les Eurochestries 7 août Bayon et 8 août Saint Palais.

C’est une merveille de venir écouter ces jeunes plein de talent.

Notre partenaire Les Eurochestries ont 37 ans d’existence . Il met la musique à portée de tous avec des jeunes artistes talentueux venant du monde entier

Venez les écouter en réservant votre billet. .

Eglise Notre-Dame 9 Route de la Mairie Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 65 14 27

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English : Concert Eurochestries

L’événement Concert Eurochestries Bayon-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Blaye