Concert EUROCHESTRIES | Ecliptique & Stretta Saint-Preuil
mardi 4 août 2026 · Saint-Preuil
Informations pratiques
Saint-Preuil
Concert EUROCHESTRIES | Ecliptique & Stretta
Eglise Saint-Preuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Concert du quintette Ecliptique (France, Italie, Pologne et Roumanie) et du trio Stretta (Croatie)
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Eglise Saint-Preuil 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 41 49
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English :
Concert by the Ecliptique Quintet (France, Italy, Poland, and Romania) and the Stretta Trio (Croatia)
L’événement Concert EUROCHESTRIES | Ecliptique & Stretta Saint-Preuil a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Cognac