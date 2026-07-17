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AGENDA · Saint-Preuil

Concert EUROCHESTRIES | Ecliptique & Stretta Saint-Preuil

mardi 4 août 2026 · Saint-Preuil

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Eglise
Ville
16130 Saint-Preuil
Département
Charente
Tarif

Saint-Preuil

Concert EUROCHESTRIES | Ecliptique & Stretta

Eglise Saint-Preuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Concert du quintette Ecliptique (France, Italie, Pologne et Roumanie) et du trio Stretta (Croatie)
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Eglise Saint-Preuil 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 41 49 

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English :

Concert by the Ecliptique Quintet (France, Italy, Poland, and Romania) and the Stretta Trio (Croatia)

L’événement Concert EUROCHESTRIES | Ecliptique & Stretta Saint-Preuil a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Cognac