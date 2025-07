Concert | Eurochestries Salle Socio Culturelle Hiersac

Concert | Eurochestries Salle Socio Culturelle Hiersac lundi 4 août 2025.

Salle Socio Culturelle 19 bis rue d’Angoulême Hiersac Charente

Début : Lundi 2025-08-04 20:30:00

2025-08-04

Concert symphonique « SVAJONE » de l’école de musique d’Alytus en Lituanie

Salle Socio Culturelle 19 bis rue d’Angoulême Hiersac 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 29 30 68 accueil@hiersac.fr

English :

SVAJONE » symphonic concert by the Alytus School of Music in Lithuania

German :

Symphoniekonzert « SVAJONE » der Alytus-Musikschule in Litauen

Italiano :

Concerto sinfonico « SVAJONE » della scuola di musica di Alytus in Lituania

Espanol :

Concierto sinfónico « SVAJONE » de la escuela de música Alytus de Lituania

