Concert Eurochestries Puyravault

Concert Eurochestries Puyravault mercredi 23 juillet 2025.

Concert Eurochestries

Église templière Notre-Dame de l’assompt Puyravault Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 20:30:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Concert Eurochestries à Puyravault Une soirée musicale entre Espagne et Montmartre ! Trio de flûtes “Sifflûté” (France) et Quintette “Euterpe” de Dalias (Espagne)

Dans le cadre du Festival international Eurochestries, vivez une soirée musicale exceptionnelle à Puyravault avec deux ensembles talentueux de jeunes musiciens venus de France et d’Espagne !

À l’affiche :

– Le Quintette Euterpe Almería, Espagne

Ce groupe passionné réunit cinq jeunes musiciens andalous, membres de l’association Euterpe Almeria. Saxophones, clarinette, cor et contrebasse se mêlent pour offrir un répertoire éclectique, allant de Fauré à Herbie Hancock, en passant par la musique sacrée et les grands airs populaires revisités. Un souffle d’élégance venu du sud de l’Espagne !

– Le Trio de flûtes Sifflûté Paris, France

Originaires de la Butte Montmartre, Alice, Agathe et Raphaël forment un trio pétillant et sensible. Leur jeu plein de fraîcheur vous emmènera de Mozart à Piazzolla, en passant par Mission Impossible et les classiques de Vivaldi. Un tour du monde musical léger et plein de malice !

Infos pratiques :

Durée 1h30 environ

Tout public

Un événement à ne pas manquer, entre patrimoine musical européen, jeunesse talentueuse et ambiance conviviale.

Réservation sur HelloAsso ou Billetterie sur place

Ouverture des portes 30 mn avant le début du concert .

Église templière Notre-Dame de l’assompt Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 61 99 mairie@puyravault85.fr

English :

Eurochestries concert in Puyravault ? A musical evening between Spain and Montmartre! Sifflûté? flute trio (France) and Dalias ?Euterpe? quintet (Spain)

German :

Eurochestries-Konzert in Puyravault? Ein musikalischer Abend zwischen Spanien und Montmartre! Flötentrio ?Sifflûté? (Frankreich) und Quintett ?Euterpe? de Dalias (Spanien)

Italiano :

Concerto degli Eurochestries a Puyravault? Una serata musicale tra Spagna e Montmartre! Trio di flauti « Sifflûté » (Francia) e quintetto « Euterpe » di Dalias (Spagna)

Espanol :

Concierto de Eurochestries en Puyravault ? ¡Una velada musical entre España y Montmartre! Trío de flautas Sifflûté? (Francia) y quinteto Dalias ?Euterpe? (España)

L’événement Concert Eurochestries Puyravault a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud