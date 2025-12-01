Concert Europa Sax Espace Philippe-Auguste Vernon

Concert Europa Sax

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-03-18 18:00:00

L’Europe est au cœur de la vie de chacun et les classes de saxophone du Conservatoire SNA s’emparent de ce passionnant thème par le biais d’une série de pièces musicales consacrées aux pays la constituant culturellement. .

English : Concert Europa Sax

