Concert Europe des Baroques par le Chœur Ascèse, Eglise Saint-Léon Anglet

Concert Europe des Baroques par le Chœur Ascèse

Eglise Saint-Léon 2 rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Le répertoire sacré de l’Europe du XVIIe siècle, âge d’or du chant choral avec son rapport très fort aux textes sacrés, a non seulement capturé l’esprit de son temps, mais l’a également transcendé. Sa profondeur artistique résonne encore de nos jours, et continue d’inspirer par son attrait intemporel, interprètes et compositeurs contemporains.

Le chœur, ici composé de 13 chanteurs et chanteuses a cappella ou accompagnés à l’orgue, explore ces polyphonies complexes et harmonieuses, leurs lignes expressives en double chœur, leur intériorité subtile ou leur puissance flamboyante dans une grande densité émotionnelle. Des pièces d’orgue complètent ce programme. .

