CONCERT-ÉVEIL · Beethoven et la Symphonie des Héros ! La Seine Musicale Boulogne-Billancourt Dimanche 7 juin 2026, 10h30 20€/ 10€ (réduit)

Bienvenue dans l’univers héroïque de Ludwig van Beethoven avec sa Troisième Symphonie, une œuvre qui nous plonge dans une bousculade d’émotions fortes et de grands moments de musique !

Dans cette symphonie, Beethoven contraste des passages intenses et triomphants avec des moments de douceur, illustrant ainsi la lutte intérieure du héros et ses instants de réflexion.

À travers chaque mouvement, les enfants découvriront comment Beethoven utilise l’orchestre pour peindre des images, créer des contrastes et faire vivre cette histoire musicale palpitante.

Pendant ce concert, place aux talents de demain : Xiaorao Li, lauréate du Prix Spécial du Jury, et Raphaël Thibault, lauréat dans la catégorie hautbois du Concours Édouard Colonne 2025, interpréteront chacun, accompagnés par l’orchestre, une œuvre spécialement créée pour eux.

Concours Édouard Colonne soutenu par les partenaires : Jean-Paul Bru Luthier, L’Olifant, Marigaux, Sebim, Tout pour le Hautbois

PROGRAMME

BEETHOVEN · Symphonie n°3 « Héroïque »

Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Marc KOROVITCH · Direction

Xiaorao LI & Raphaël THIBAULT · Lauréate et lauréat du Concours Édouard Colonne 2025 – Violon et Hautbois

Julie TERRANTI · Présentation

TARIFS ∙ 20€/ 10€ (réduit)

*Réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).

La Seine Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt Rives de Seine Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine