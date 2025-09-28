CONCERT-ÉVEIL · John Williams et Compagnie ! La Seine Musicale Boulogne-Billancourt

Les musiques de Star Wars, Indiana Jones, E.T. ou Harry Potter semblent tout droit sorties d’un univers fantastique… et pourtant, elles partagent bien des secrets avec les chefs-d’œuvre de la musique classique !

Ce concert-éveil invite les enfants à explorer ces liens fascinants et à découvrir comment John Williams s’inspire des grands compositeurs pour créer ses mélodies inoubliables.

À travers l’écoute et la comparaison, les enfants découvriront comment chaque morceau de Williams, tout en étant moderne et cinématographique, porte l’influence des plus grands maîtres de la musique classique.

Un concert ludique et interactif pour comprendre comment la musique de film et la musique classique se rencontrent et s’enrichissent mutuellement !

Pendant ce concert, place aux talents de demain avec une création pour cor et orchestre d’un jeune compositeur, interprétée par Nathan Matarin, lauréat du concours Édouard Colonne 2025 !

Concours Édouard Colonne soutenu par les partenaires : Jean-Paul Bru Luthier, L’Olifant, Marigaux, Sebim, Tout pour le Hautbois

PROGRAMME

WILLIAMS

Star Wars, E.T., Harry Potter, Indiana Jones

TCHAÏKOVSKY, HOLST, DVOŘÁK

Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Julien LEROY · Direction

Nathan MATARIN · Lauréat du Concours Édouard Colonne 2025 – Cor

Vincent LEGOUPIL · Présentation

∙ TARIFS ∙

20€ / 10€ (réduit)

*Réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH (sur présentation de justificatif).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T11:15:00.000+02:00

https://www.orchestrecolonne.fr/john-williams-et-compagnie/

La Seine Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt Rives de Seine Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine