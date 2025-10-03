Concert évènement Abisko Espace du Bocage La Haye-Pesnel
Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel
Vendredi 2025-10-03 20:30:00
2026-10-03 22:00:00
2025-10-03
Concert évènement, venez découvrir Abisko Chanson Pop Folk en polyphonie, un voyage musical tissé d’harmonie vocales, à travers de nombreux pays et sept langues différentes.
Une belle soirée en perspective pour découvrir la nouvelle saison culturelle du pôle culture de la commune de La Haye-Pesnel.
Au plaisir de vous y rencontrer
Billetterie en ligne sur le site de la commune sur http://lahayepesnel.fr .
Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr
