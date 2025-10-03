Concert évènement Abisko Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Concert évènement Abisko Espace du Bocage La Haye-Pesnel vendredi 3 octobre 2025.

Concert évènement Abisko

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Concert évènement, venez découvrir Abisko Chanson Pop Folk en polyphonie, un voyage musical tissé d’harmonie vocales, à travers de nombreux pays et sept langues différentes.

Une belle soirée en perspective pour découvrir la nouvelle saison culturelle du pôle culture de la commune de La Haye-Pesnel.

Au plaisir de vous y rencontrer

Billetterie en ligne sur le site de la commune sur http://lahayepesnel.fr .

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr

English : Concert évènement Abisko

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert évènement Abisko La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Granville Terre et Mer