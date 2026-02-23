CONCERT EVENEMENT COMMISSAIRE JUVE + RUE DES GRANGES La Distylerie, Montbellet

CONCERT EVENEMENT COMMISSAIRE JUVE + RUE DES GRANGES

La Distylerie, 68 Rue du Port Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

A l’occasion de la sortie du livre LES ENFANTS DE L’ETOILE, le groupe tournusien COMMISSAIRE JUVE + RUE DES GRANGES offre un grand concert évènement à la Distylerie de Fleurville, le 11 avril 2026, dès 19h. Séance dédicace et exposition de José Aguirre. Entrée libre .

La Distylerie, 68 Rue du Port Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 27 90 97 info@distylerie.net

