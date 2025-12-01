Concert événement Gospel Louhans et le Big Band Jazz Bresse fêtent Noël Place Georges Morey Louhans

Concert événement Gospel Louhans et le Big Band Jazz Bresse fêtent Noël Place Georges Morey Louhans dimanche 14 décembre 2025.

Concert événement Gospel Louhans et le Big Band Jazz Bresse fêtent Noël

Place Georges Morey Eglise Saint Pierre Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 17:30:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Gospel Louhans et le big band Jazz Bress chantent Noël. A jazzy Christmas. Christmas snow songs.   .

Place Georges Morey Eglise Saint Pierre Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 10 88 84  meunier.marie71500@gmail.com

English : Concert événement Gospel Louhans et le Big Band Jazz Bresse fêtent Noël

L’événement Concert événement Gospel Louhans et le Big Band Jazz Bresse fêtent Noël Louhans a été mis à jour le 2025-12-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II