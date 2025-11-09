Concert évènement Gospel Louhans et Resila Place de la Libération Louhans
Concert évènement Gospel Louhans et Resila Place de la Libération Louhans dimanche 9 novembre 2025.
Concert évènement Gospel Louhans et Resila
Place de la Libération Palace Pierre Provence Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Gospel Louhans reçoit la grande chorale de Lons le Saunier RESILA pour un concert de styles musicaux différents et variés allant du jazz et Gospel à la variété et aux chants du monde. 70 choristes réunis sur la scène. .
Place de la Libération Palace Pierre Provence Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 10 88 84 meunier.marie71500@gmail.com
English : Concert évènement Gospel Louhans et Resila
German : Concert évènement Gospel Louhans et Resila
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert évènement Gospel Louhans et Resila Louhans a été mis à jour le 2025-10-31 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II