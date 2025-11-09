Concert évènement Gospel Louhans et Resila Place de la Libération Louhans

Concert évènement Gospel Louhans et Resila

Place de la Libération Palace Pierre Provence Louhans Saône-et-Loire

Début : 2025-11-09 16:00:00

Gospel Louhans reçoit la grande chorale de Lons le Saunier RESILA pour un concert de styles musicaux différents et variés allant du jazz et Gospel à la variété et aux chants du monde. 70 choristes réunis sur la scène. .

Place de la Libération Palace Pierre Provence Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 10 88 84 meunier.marie71500@gmail.com

