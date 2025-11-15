Concert évènement Mathieu Des Longchamps Salle de la Mare au Loup Le Perray-en-Yvelines

Concert évènement Mathieu Des Longchamps

Salle de la Mare au Loup 14 rue de Houdan Le Perray-en-Yvelines Yvelines

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

2025-11-15

Le samedi 15 novembre, la salle des fêtes de la Mare au Loup vibrera au son de la voix singulière de Mathieu des Longchamps, artiste dont la poésie musicale séduit un public de plus en plus large.

English :

On Saturday November 15, the Salle des fêtes de la Mare au Loup will be alive with the singular voice of Mathieu des Longchamps, an artist whose musical poetry is attracting an ever-growing audience.

German :

Am Samstag, den 15. November, vibriert der Festsaal von Mare au Loup unter dem Klang der einzigartigen Stimme von Mathieu des Longchamps, einem Künstler, dessen musikalische Poesie ein immer größeres Publikum begeistert.

Italiano :

Sabato 15 novembre, la sala del villaggio di Mare au Loup sarà animata dalla voce unica di Mathieu des Longchamps, un artista la cui musica poetica sta attirando un pubblico sempre più vasto.

Espanol :

El sábado 15 de noviembre, la sala de fiestas de Mare au Loup se animará con la voz única de Mathieu des Longchamps, un artista cuya música poética atrae a un público cada vez más numeroso.

