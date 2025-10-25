Concert évènement octobre rose Tramp Experience Homécourt

Chaque année, le mois d’octobre est marqué par une campagne de sensibilisation internationale dédiée à la lutte contre le cancer du sein

Octobre Rose. Cette initiative, qui prend place à travers le monde, vise à informer, prévenir, et encourager les actions de dépistage du cancer du sein.

A cette occasion, l’association Marche et Rêve proposera une soirée musicale animée par le groupe Tramp Experience qui reprendra les titres de Supertramp créés dans la période 1974-1982.

Billetterie à la MILTOL à Briey et à la MJC Colette Goeuriot à Joeuf.Tout public

Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 61 00 38

English :

Every year, the month of October is marked by an international awareness campaign dedicated to the fight against breast cancer:

Pink October. This worldwide initiative aims to inform, prevent and encourage breast cancer screening.

To mark the occasion, the Marche et Rêve association will be hosting a musical evening featuring the Tramp Experience band, covering Supertramp songs from the 1974-1982 period.

Tickets at MILTOL in Briey and MJC Colette Goeuriot in Joeuf.

German :

Jedes Jahr findet im Oktober eine internationale Sensibilisierungskampagne statt, die sich dem Kampf gegen Brustkrebs widmet:

Pink October. Diese Initiative, die weltweit stattfindet, zielt darauf ab, zu informieren, vorzubeugen und die Früherkennung von Brustkrebs zu fördern.

Zu diesem Anlass bietet der Verein Marche et Rêve einen musikalischen Abend an, der von der Gruppe Tramp Experience mit Supertramp-Titeln aus der Zeit von 1974-1982 gestaltet wird.

Eintrittskarten gibt es im MILTOL in Briey und im MJC Colette Goeuriot in Joeuf.

Italiano :

Ogni anno, il mese di ottobre è caratterizzato da una campagna di sensibilizzazione internazionale dedicata alla lotta contro il cancro al seno:

Ottobre Rosa. Questa iniziativa mondiale mira a informare, prevenire e incoraggiare lo screening del cancro al seno.

Per l’occasione, l’associazione Marche et Rêve organizza una serata musicale con il gruppo Tramp Experience, che ripercorre le canzoni dei Supertramp del periodo 1974-1982.

I biglietti sono disponibili presso MILTOL a Briey e MJC Colette Goeuriot a Joeuf.

Espanol :

Cada año, el mes de octubre está marcado por una campaña internacional de sensibilización dedicada a la lucha contra el cáncer de mama:

Octubre Rosa. Esta iniciativa mundial tiene por objeto informar, prevenir y fomentar la detección precoz del cáncer de mama.

Con este motivo, la asociación Marche et Rêve organiza una velada musical con el grupo Tramp Experience, que interpreta canciones de Supertramp de la época 1974-1982.

Entradas disponibles en MILTOL en Briey y MJC Colette Goeuriot en Joeuf.

