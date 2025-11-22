Concert événement – The Voice Is Back – Frank Sinatra 110th Anniversary Salle Pleyel Paris
Concert événement – The Voice Is Back – Frank Sinatra 110th Anniversary Salle Pleyel Paris samedi 22 novembre 2025.
Avec un swing inégalé, une voix légendaire, Frank Sinatra restera pour toujours le plus grand crooner de tous les temps. Retrouvez-le le temps d’une soirée inoubliable à travers les traits et le talent hors du commun de Stephen Triffitt.
Largement considéré comme le Maître depuis le Maître, Stephen Triffitt a incarné Frank durant trois saisons à Las Vegas, a tenu le rôle de Ol’ Blue Eyes dans la production originale de The Rat Pack : Live from Las Vegas et a affiché COMPLET lors de concerts au London Palladium, au Royal Festival Hall de Londres et à l’Olympia de Paris !
Aucun anniversaire ne se souhaite sans la présence de son meilleur ami et pour l’occasion, Dean Martin merveilleusement incarné par Mark Adams interprétera quelques-uns de ses plus grands succès en première partie de cette parenthèse enchantée.
Soutenu par des musiciens new-yorkais, The New York Swing Orchestra, bercés au Swing et au Jazz, Stephen Triffitt nous offre le meilleur de Sinatra depuis Sinatra !
Présenté par FABIEN RAMADE PRODUCTIONS (L-R-21-5537 / 5538)
THE VOICE IS BACK : 2025 CÉLÉBRERA LES 110 ANS DE LA PLUS CÉLÈBRE VOIX AMÉRICAINE DU 20È SIÈCLE!
Le samedi 22 novembre 2025
de 20h00 à 23h00
payant
Plus d’informations sur thevoiceisback.com
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.
Salle Pleyel 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
https://thevoiceisback.com https://www.facebook.com/thevoiceisback