Concert événement – The Voice Is Back – Frank Sinatra 110th Anniversary Salle Pleyel Paris

Avec un swing inégalé, une voix légendaire, Frank Sinatra restera pour toujours le plus grand crooner de tous les temps. Retrouvez-le le temps d’une soirée inoubliable à travers les traits et le talent hors du commun de Stephen Triffitt.

Largement considéré comme le Maître depuis le Maître, Stephen Triffitt a incarné Frank durant trois saisons à Las Vegas, a tenu le rôle de Ol’ Blue Eyes dans la production originale de The Rat Pack : Live from Las Vegas et a affiché COMPLET lors de concerts au London Palladium, au Royal Festival Hall de Londres et à l’Olympia de Paris !

Aucun anniversaire ne se souhaite sans la présence de son meilleur ami et pour l’occasion, Dean Martin merveilleusement incarné par Mark Adams interprétera quelques-uns de ses plus grands succès en première partie de cette parenthèse enchantée.

Soutenu par des musiciens new-yorkais, The New York Swing Orchestra, bercés au Swing et au Jazz, Stephen Triffitt nous offre le meilleur de Sinatra depuis Sinatra !

Présenté par FABIEN RAMADE PRODUCTIONS (L-R-21-5537 / 5538)

THE VOICE IS BACK : 2025 CÉLÉBRERA LES 110 ANS DE LA PLUS CÉLÈBRE VOIX AMÉRICAINE DU 20È SIÈCLE!

Le samedi 22 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

Plus d’informations sur thevoiceisback.com

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.

Salle Pleyel 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

