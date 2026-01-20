Concert Ever Floyd Rue des Bouvreuils Champniers
Concert Ever Floyd Rue des Bouvreuils Champniers samedi 21 février 2026.
Concert Ever Floyd
Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-21 20:45:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Le groupe Ever Floyd, hommage au mythique Pink Floyd, se produira à Champniers à l’issue d’une semaine de résidence artistique.
Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98
English :
Ever Floyd, a tribute to the legendary Pink Floyd, will perform in Champniers at the end of a week-long artistic residency.
