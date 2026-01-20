Concert Ever Floyd Rue des Bouvreuils Champniers

Concert Ever Floyd

Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:45:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le groupe Ever Floyd, hommage au mythique Pink Floyd, se produira à Champniers à l’issue d’une semaine de résidence artistique.

.

Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ever Floyd, a tribute to the legendary Pink Floyd, will perform in Champniers at the end of a week-long artistic residency.

L’événement Concert Ever Floyd Champniers a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême