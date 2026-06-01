Évrecy

Concert Évrecy

2 Place du Général de Gaulle Évrecy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Concert Évrecy Mardi 23 Juin à 20h Salle des fêtes

Concert Évrecy Mardi 23 Juin à 20h Salle des fêtes concert de chorales .

2 Place du Général de Gaulle Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 88 11 33

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English : Concert Évrecy

Évrecy Concert Tuesday 23 June at 8.00 pm Village Hall

L’événement Concert Évrecy Évrecy a été mis à jour le 2026-06-17 par Orne Odon Tourisme