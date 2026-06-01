Concert Évrecy Évrecy
Concert Évrecy Évrecy mardi 23 juin 2026.
Évrecy
Concert Évrecy
2 Place du Général de Gaulle Évrecy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Concert Évrecy Mardi 23 Juin à 20h Salle des fêtes
Concert Évrecy Mardi 23 Juin à 20h Salle des fêtes concert de chorales .
2 Place du Général de Gaulle Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 88 11 33
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English : Concert Évrecy
Évrecy Concert Tuesday 23 June at 8.00 pm Village Hall
L’événement Concert Évrecy Évrecy a été mis à jour le 2026-06-17 par Orne Odon Tourisme