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Concert Évrecy Évrecy

Concert Évrecy Évrecy mardi 23 juin 2026.

Adresse : 2 Place du Général de Gaulle

Ville : 14210 Évrecy

Département : Calvados

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif :

Évrecy

Concert Évrecy

2 Place du Général de Gaulle Évrecy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Concert Évrecy Mardi 23 Juin à 20h Salle des fêtes
Concert Évrecy Mardi 23 Juin à 20h Salle des fêtes concert de chorales   .

2 Place du Général de Gaulle Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 88 11 33 

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English : Concert Évrecy

Évrecy Concert Tuesday 23 June at 8.00 pm Village Hall

L’événement Concert Évrecy Évrecy a été mis à jour le 2026-06-17 par Orne Odon Tourisme