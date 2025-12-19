Concert Evreux-Lisieux en Rythmes Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge

Concert Evreux-Lisieux en Rythmes

Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Des baguettes, des batteries, des percussions et une bonne dose d’énergie !

Les classes de batterie et de percussions des conservatoires d’Évreux et de Lisieux s’unissent pour faire vibrer La Loco lors d’un concert aussi explosif qu’inattendu.

Au programme un cocktail musical survolté où classique, jazz, disco, rock et électro s’entrechoquent dans un grand élan collectif.

Ici, pas de barrières de style, juste le plaisir du son et du partage !

Préparez-vous à une soirée festive où les percussions prennent le pouvoir pour faire battre les cœurs et trembler les murs, en rythme ! .

Rue de la Futaie La LOCO Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr

