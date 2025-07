Concert Evviva l’Opéra Opéra des Landes Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon

Concert Evviva l’Opéra Opéra des Landes Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon mercredi 16 juillet 2025.

Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon Landes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

L’ Académie Opéra des Landes, nouvelle institution du Festival, offre à de jeunes chanteurs l’opportunité de se perfectionner en art lyrique pendant un mois au cœur des Landes. Elle réunit talents émergents et professionnels aguerris pour un travail intensif aux côtés de chefs de chant, d’un chef d’orchestre et de chanteurs internationaux.

À l’issue de cette immersion, les artistes vous proposent Evviva l’opéra , un programme riche et varié, mêlant ensembles et airs d’opéra. Bizet, Gounod, Verdi, Rossini seront à l’honneur dans cette soirée placée sous le signe de la passion et de l’excellence.

Fougue, énergie et émotion seront au rendez-vous, portés par ces jeunes interprètes habités par l’amour du chant et l’envie de partager la puissance de cet art intemporel. .

Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 57 70 operadeslandes40@gmail.com

