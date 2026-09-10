Concert exceptionnel au profit de la restauration de la chapelle Saint-Joseph: Miyazaki à l’école des sorciers, Espace Saint-Julien, Laval

Informations pratiques

Concert exceptionnel au profit de la restauration de la chapelle Saint-Joseph: Miyazaki à l’école des sorciers Dimanche 20 septembre, 21h30 Espace Saint-Julien Mayenne

25 à 50€ en fonction du placement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Exceptionnel concert du quatuor à cordes Ivana à la lueur des bougies au profit de la restauration de la chapelle Saint-Joseph de l’Espace Saint-Julien.

Des mélodies féériques d’Harry Potter, composées par John Williams, aux univers poétiques du Studio Ghibli signés Joe Hisaishi avec Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou Princesse Mononoké, laissez-vous transporter par des thèmes devenus incontournables. Un voyage musical unique au cœur des mondes enchantés, entre magie des sorciers, rêves d’ailleurs et grandes émotions.

Espace Saint-Julien 14 rue Sainte-Anne 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire +33 (0)2 52 98 02 45 http://www.espacesaintjulien.org https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1 [{« type »: « link », « value »: « https://lanuitdesveilleurs.com »}] Ancien hôpital de Laval tombé en déshérence depuis des décennies, il a été racheté par des bénévoles qui l’ont transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif. Il abrite 5 générations grâce à une microcrèche, un accueil périscolaire, un internat de garçons, une colocation de jeunes filles, une résidence senior, un restaurant solidaire employant des personnes handicapées et une maison de santé.

Il se veut tourné vers l’hospitalité, les rencontres et l’accueil de tous. Situé en coeur de ville de Laval, en bord de Mayenne.

Exceptionnel concert du quatuor à cordes Ivana à la lueur des bougies au profit de la restauration de la chapelle Saint-Joseph de l’Espace Saint-Julien.

©Sixte Dumant