Concert exceptionnel avec Georges Bizet – Eglise Saint-Sulpice Heudicourt, 17 mai 2025 20:30, Heudicourt.

Eure

Début : 2025-05-17 20:30:00

Gisèle et Chantal Andranian, lauréates du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, de l’École Normale de Musique et de la Fondation Cziffra, se sont produites régulièrement en France. Saluées par un public fidèle pour la vivacité et la forte présence de leur interprétation, elles ont pu explorer, au fil de multiples concerts, la majeure partie du répertoire écrit pour les formations piano à quatre mains et deux pianos.

Eglise Saint-Sulpice 4 Grand’Rue

Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 57 13

English : Concert exceptionnel avec Georges Bizet

Gisèle and Chantal Andranian, laureates of the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, the École Normale de Musique and the Cziffra Foundation, have performed regularly in France. Acclaimed by a loyal audience for the vivacity and strong presence of their interpretation, they have explored, in the course of numerous concerts, most of the repertoire written for four-hand and two-piano ensembles.

German :

Gisèle und Chantal Andranian, Preisträgerinnen des Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, der École Normale de Musique und der Cziffra-Stiftung, sind regelmäßig in Frankreich aufgetreten. Sie wurden von einem treuen Publikum für die Lebendigkeit und die starke Präsenz ihrer Interpretationen gelobt und konnten in zahlreichen Konzerten den größten Teil des Repertoires erkunden, das für die Besetzungen Klavier zu vier Händen und zwei Klaviere geschrieben wurde.

Italiano :

Gisèle e Chantal Andranian, vincitrici del Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, dell’Ecole Normale de Musique e della Fondazione Cziffra, si sono esibite regolarmente in Francia. Acclamati da un pubblico fedele per la vivacità e la forte presenza del loro modo di suonare, hanno potuto esplorare, nel corso di numerosi concerti, la maggior parte del repertorio scritto per ensemble a quattro mani e a due pianoforti.

Espanol :

Gisèle y Chantal Andranian, laureadas del Conservatorio Nacional Superior de Música de París, de la Escuela Normal de Música y de la Fundación Cziffra, han actuado regularmente en Francia. Aclamados por un público fiel por la vivacidad y la fuerte presencia de su interpretación, han podido explorar, en el transcurso de numerosos conciertos, la mayor parte del repertorio escrito para conjuntos a cuatro manos y a dos pianos.

