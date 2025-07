Concert exceptionnel avec Ingrid Obled au Manoir de Laroque Delprat Manoir de Laroque Delprat Autoire

« Le chant des baleines stellaires » une plongée bleue dans les profondeurs de l’Univers, à la rencontre des baleines stellaires…

Solo nyckelharpa (vièle à archet suédoise), contrebasse et live looping

Donné entre autres à la Cathédrale de Genève (Suisse), au Théâtre Garonne (Toulouse), ce concert est un hommage aux baleines, ces créatures majestueuses, gardiennes de notre monde.

Manoir de Laroque Delprat 7 impasse de La Roque Del Prat Autoire 46400 Lot Occitanie

English :

« Le chant des baleines stellaires »: a blue dive into the depths of the Universe, to meet the stellar whales?

Solo nyckelharpa (Swedish bowed fiddle), double bass and live looping

Performed at Geneva Cathedral (Switzerland), Théâtre Garonne (Toulouse) and other venues, this concert is a tribute to whales, majestic creatures and guardians of our world.

German :

« Der Gesang der Sternwale »: Ein blauer Tauchgang in die Tiefen des Universums, um die Sternwale zu treffen?

Solo mit Nyckelharpa (schwedische Bogengeige), Kontrabass und Live-Looping

Dieses Konzert, das unter anderem in der Kathedrale von Genf (Schweiz) und im Théâtre Garonne (Toulouse) aufgeführt wurde, ist eine Hommage an die Wale, diese majestätischen Kreaturen, die die Hüter unserer Welt sind.

Italiano :

« Il canto delle balene stellari »: un’immersione blu nelle profondità dell’Universo, per incontrare le balene stellari?

Solo nyckelharpa (violino ad arco svedese), contrabbasso e looping dal vivo

Eseguito, tra l’altro, alla Cattedrale di Ginevra (Svizzera) e al Théâtre Garonne (Tolosa), questo concerto è un omaggio alle balene, creature maestose che sono i guardiani del nostro mondo.

Espanol :

« El canto de las ballenas estelares »: una inmersión azul en las profundidades del Universo, al encuentro de las ballenas estelares?

Solo nyckelharpa (violín sueco de arco), contrabajo y looping en directo

Interpretado en la catedral de Ginebra (Suiza) y en el Théâtre Garonne (Toulouse), entre otros lugares, este concierto es un homenaje a las ballenas, esas majestuosas criaturas guardianas de nuestro mundo.

