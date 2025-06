Concert exceptionnel Choeur du Royal Holloway, Abbatiale Saint-Ouen Abbatiale Saint-Ouen Rouen 9 juillet 2025 20:00

Seine-Maritime

Concert exceptionnel Choeur du Royal Holloway, Abbatiale Saint-Ouen Abbatiale Saint-Ouen 25 Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 20:00:00

fin : 2025-07-09 21:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Le chœur de Royal Holloway est considéré comme l’un des meilleurs chœurs universitaires de Grande Bretagne. Le groupe, qui se composent de 22 choristes et 2 organistes, est dirigé par Rupert Gough.

Vivez une soirée exceptionnelle au sein de l’Abbatiale Saint-Ouen, édifice majeur de l’art gothique.

Direction Rupert Gough

Orgue Andrew DEWAR

William Byrd (1540-1623) Sing joyfully

Henry Purcell (1659-1695) Hear my prayer

John Bennet (c. 1575-c. 1614) All creatures now

John Stainer (1840-1901) Flora’s Queen

C.V. Stanford (1852-1924) Beati quorum via

William Harris (1883-1973) Faire is the heaven

David Briggs (b. 1962) Magnificat

[INTERVAL]

George Arthur (b. 1985) Magnificat “Sorores in Spe”[French Premiere conducted by the composer]

Marcel Dupré (1886-1971) Magnificat

Magnificat 1: My Soul Doth Magnify the LordMagnificat 2: For Behold from Henceforth All Generations Shall Call Me BlessedMagnificat 3: And His Mercy Is on Them That Fear Him Throughout All GenerationsMagnificat 4: He Hath Put Down the Mighty from Their Seat (Cantilena)Magnificat 5: He Remembering His Mercy Hath Holpen His Servant IsraelMagnificat 6: Gloria (Finale)

César Franck (1822-90) Quare fremuerunt

César Franck Agnus Dei, from Messe, op. 12

Charles Tournemire (1870-1939) Pater noster

Maurice Duruflé (1902-86) Ubi caritas

Jean Langlais (1907-1991) Venite et audite

Jean Langlais (1907-1991) Kyrie & Agnus Dei , from Messe Solennelle

Tarif plein 12 €

Tarif réduit 9 € (enfants de moins de 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap et demandeurs d’emploi, sur justificatif)

Les prix incluent les frais de réservation en ligne

Abbatiale Saint-Ouen 25 Place du Général de Gaulle

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 44 30 21 14 assoabbatialesaintouenderouen@gmail.com

English : Concert exceptionnel Choeur du Royal Holloway, Abbatiale Saint-Ouen

The Royal Holloway Choir is considered one of the finest university choirs in Britain. The group, which comprises 22 choristers and 2 organists, is directed by Rupert Gough.

Enjoy an exceptional evening in the Abbatiale Saint-Ouen, a major building of Gothic art.

Conductor: Rupert Gough

Organ: Andrew DEWAR

William Byrd (1540-1623) Sing joyfully

Henry Purcell (1659-1695) Hear my prayer

John Bennet (c. 1575-c. 1614) All creatures now

John Stainer (1840-1901) Flora?s Queen

C.V. Stanford (1852-1924) Beati quorum via

William Harris (1883-1973) Faire is the heaven

David Briggs (b. 1962) Magnificat

[INTERVAL]

George Arthur (b. 1985) Magnificat ?Sorores in Spe?[French Premiere ? conducted by the composer]

Marcel Dupré (1886-1971) Magnificat

Magnificat 1: My Soul Doth Magnify the LordMagnificat 2: For Behold from Henceforth All Generations Shall Call Me BlessedMagnificat 3: And His Mercy Is on Them That Fear Him Throughout All GenerationsMagnificat 4: He Hath Put Down the Mighty from Their Seat (Cantilena)Magnificat 5: He Remembering His Mercy Hath Holpen His Servant IsraelMagnificat 6: Gloria (Finale)

César Franck (1822-90) Quare fremuerunt

César Franck Agnus Dei, from Messe, op. 12

Charles Tournemire (1870-1939) Pater noster

Maurice Duruflé (1902-86) Ubi caritas

Jean Langlais (1907-1991) Venite et audite

Jean Langlais (1907-1991) Kyrie & Agnus Dei , from Messe Solennelle

Full price: 12 ?

Reduced rate: 9 ? (children under 18, students, disabled persons and jobseekers, with proof of entitlement)

Prices include online booking fees

German :

Der Royal Holloway Choir gilt als einer der besten Universitätschöre Großbritanniens. Die Gruppe, die aus 22 Chorsängern und 2 Organisten besteht, wird von Rupert Gough geleitet.

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend in der Abteikirche Saint-Ouen, einem bedeutenden Bauwerk der gotischen Kunst.

Leitung: Rupert Gough

Orgel: Andrew DEWAR

William Byrd (1540-1623) Sing joyfully

Henry Purcell (1659-1695) Hear my prayer (Höre mein Gebet)

John Bennet (c. 1575-c. 1614) All creatures now

John Stainer (1840-1901) Flora?s Queen

C.V. Stanford (1852-1924) Beati quorum via

William Harris (1883-1973) Faire is the heaven (Faire ist der Himmel)

David Briggs (b. 1962) Magnificat

[INTERVAL]

George Arthur (b. 1985) Magnificat ?Sorores in Spe?[French Premiere ? conducted by the composer]

Marcel Dupré (1886-1971) Magnificat

Magnificat 1: My Soul Doth Magnify the LordMagnificat 2: For Behold from Henceforth All Generations Shall Call Me BlessedMagnificat 3: And His Mercy Is on Them Them That Fear Him Throughout All GenerationsMagnificat 4: He Hath Put Down the Mighty from Their Seat (Cantilena)Magnificat 5: He Remembering His Mercy Hath Holpen His Servant IsraelMagnificat 6: Gloria (Finale)

César Franck (1822-90) Quare fremuerunt

César Franck Agnus Dei, aus Messe, op. 12

Charles Tournemire (1870-1939) Pater noster

Maurice Duruflé (1902-86) Ubi caritas

Jean Langlais (1907-1991) Venite et audite

Jean Langlais (1907-1991) Kyrie & Agnus Dei , aus Messe Solennelle

Voller Tarif: 12 ?

Ermäßigter Tarif: 9 ? (Kinder unter 18 Jahren, Studenten, Menschen mit Behinderungen und Arbeitssuchende gegen Nachweis)

Die Preise beinhalten die Gebühren für Online-Reservierungen

Italiano :

Il Royal Holloway Choir è considerato uno dei migliori cori universitari del Regno Unito. Il gruppo, composto da 22 coristi e 2 organisti, è diretto da Rupert Gough.

Godetevi una serata eccezionale nella chiesa abbaziale di Saint-Ouen, un importante edificio gotico.

Direttore: Rupert Gough

Organo: Andrew DEWAR

William Byrd (1540-1623) Canta con gioia

Henry Purcell (1659-1695) Ascolta la mia preghiera

John Bennet (c. 1575-c. 1614) Tutte le creature adesso

John Stainer (1840-1901) La regina di Flora

C.V. Stanford (1852-1924) Beati quorum via

William Harris (1883-1973) Faire is the heaven (Il cielo è bello)

David Briggs (nato nel 1962) Magnificat

[INTERVALLO]

George Arthur (nato nel 1985) Magnificat « Sorores in Spe » [Prima esecuzione francese diretta dall’autore]

Marcel Dupré (1886-1971) Magnificat

Magnificat 1: L’anima mia magnifica il SignoreMagnificat 2: Perché ecco che d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beataMagnificat 3: E la sua misericordia è su coloro che lo temono in tutte le generazioniMagnificat 4: Ha deposto i potenti dal loro seggio (Cantilena)Magnificat 5: Ricordando la sua misericordia, ha protetto il suo servo IsraeleMagnificat 6: Gloria (Finale)

César Franck (1822-90) Quare fremuerunt

César Franck Agnus Dei, da Messe, op. 12

Charles Tournemire (1870-1939) Pater noster

Maurice Duruflé (1902-86) Ubi caritas

Jean Langlais (1907-1991) Venite e ascoltate

Jean Langlais (1907-1991) Kyrie & Agnus Dei , da Messe Solennelle

Prezzo intero: 12 ?

Ridotto: 9 ? (bambini sotto i 18 anni, studenti, disabili e persone in cerca di lavoro, con prova di diritto)

I prezzi includono i costi di prenotazione online

Espanol :

El Royal Holloway Choir está considerado como uno de los mejores coros universitarios del Reino Unido. El grupo, compuesto por 22 coristas y 2 organistas, está dirigido por Rupert Gough.

Disfrute de una velada excepcional en la iglesia abacial de Saint-Ouen, un importante edificio gótico.

Director: Rupert Gough

Órgano: Andrew DEWAR

William Byrd (1540-1623) Canta alegremente

Henry Purcell (1659-1695) Escucha mi plegaria

John Bennet (c. 1575-c. 1614) Todas las criaturas ahora

John Stainer (1840-1901) La reina de Flora

C.V. Stanford (1852-1924) Beati quorum via

William Harris (1883-1973) Faire es el cielo

David Briggs (n. 1962) Magnificat

[INTERVALO]

George Arthur (n. 1985) Magnificat ?Sorores in Spe?[Estreno en Francia ? dirigido por el compositor]

Marcel Dupré (1886-1971) Magnificat

Magnificat 1: Mi alma glorifica al SeñorMagnificat 2: Porque desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventuradaMagnificat 3: Y su misericordia está con los que le temen por todas las generacionesMagnificat 4: Ha derribado a los poderosos de su asiento (Cantilena)Magnificat 5: Recordando su misericordia ha sostenido a su siervo IsraelMagnificat 6: Gloria (Finale)

César Franck (1822-90) Quare fremuerunt

César Franck Agnus Dei, de Messe, op. 12

Charles Tournemire (1870-1939) Pater noster

Maurice Duruflé (1902-86) Ubi caritas

Jean Langlais (1907-1991) Venite et audite

Jean Langlais (1907-1991) Kyrie & Agnus Dei , de Messe Solennelle

Precio completo 12 ?

Tarifa reducida: 9? (menores de 18 años, estudiantes, personas con discapacidad y solicitantes de empleo, con justificante)

Los precios incluyen los gastos de reserva en línea

